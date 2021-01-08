Стали известны результаты жеребьевки 1/16 Кубка Испании

Сегодня, 8 января, прошла жеребьевка 1/16 Кубка Испании. Встречи команд состоятся 16, 17, 20 и 21 января.

Результаты жеребьевки:

«Корнелья» — «Барселона»

«Алькояно» — «Реал»

«Ибица» — «Атлетик»

«Кордоба» — «Реал Сосьедад»

«Леганес» — «Севилья»

«Алькоркон» — «Валенсия»

«Жирона» — «Кадис»

«Спортинг» — «Бетис»

«Эспаньол» — «Осасуна»

«Фуэнлабрада» — «Леванте»

«Райо Вальекано» — «Эльче»

«Тенерифе» — «Вильярреал»

«Пенья Депортива» — «Вальядолид»

«Навалькарнеро» — «Эйбар»

«Малага» — «Гранада»

«Альмерия» — «Алавес»

Отметим, победитель в каждой паре определится по итогам одной игры.