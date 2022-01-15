«Кадис» по пенальти обыграл хихонский «Спортинг» в Кубке Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Кадис» по пенальти победил «Спортинг» из Хихона.

Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. В серии пенальти точнее были точнее были гости — 4:2.

Следующий соперник «Кадиса» станет известен после жеребьевки.