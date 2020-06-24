Смолов остался в запасе «Сельты» на матч против «Реал Сосьедада»

Стал известен стартовый состав «Сельты» на матч 30-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада». Встреча пройдет сегодня, 24 июня, начало — в 20.30 (мск).

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов остался на скамейке запасных. В прошлом туре команда из Виго разгромила «Алавес» со счетом 6:0, но форвард не отметился результативными действиями.

Стартовый состав «Сельты»: Рубен — Кевин, Мурильо, Айду, Оласа. Бельтран, Брадарич, Денис Суарес, Рафинья, Яго Аспас, Санти Мина.

«Реал Сосьедад» с 47 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Сельта» (30) — 16-я.