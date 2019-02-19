СМИ: Марселу обсудил свое будущее со спортивным директором "Реала"

Защитник "Реала" Марселу в понедельник провел часовую встречу со спортивным директором "королевского клуба" Хосе Анхелем Санчесом. Как утверждает Cadena COPE, на ней обсуждалось будущее 30-летнего бразильца в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Марселу является основной трансферной целью "Ювентуса". Его хочет видеть в туринском клубе экс-форвард "Реала" Криштиану Роналду, летом 2018 года присоединившийся к "бьянконери". Марселу потерял место в стартовом составе при Сантьяго Солари - на его позиции зачастую играет Серхио Регилон. Transfermarkt оценивает бразильца в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Марселу провел 24 матча за "Реал", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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