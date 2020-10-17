Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Слухи были всегда и всегда будут». Зидан — об интересе к Мбаппе

06:59
Теги:

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что мадридский клуб хочет купить у «ПСЖ» нападающего Кильяна Мбаппе. Француз, который имеет действующий контракт до 2022 года, по информации СМИ, является приоритетным трансфером для «Реала» следующим летом.

— Мбаппе? Вокруг «Реала» всегда ходит много слухов, и я говорю не только об этом игроке, — цитирует France Football Зидана. — Эти слухи не влияют ни на меня, ни на раздевалку. Трансферное окно закрыто. У нас есть команда, и мы будем сражаться имеющимися игроками.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир