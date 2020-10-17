«Слухи были всегда и всегда будут». Зидан — об интересе к Мбаппе
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что мадридский клуб хочет купить у «ПСЖ» нападающего Кильяна Мбаппе. Француз, который имеет действующий контракт до 2022 года, по информации СМИ, является приоритетным трансфером для «Реала» следующим летом.
— Мбаппе? Вокруг «Реала» всегда ходит много слухов, и я говорю не только об этом игроке, — цитирует France Football Зидана. — Эти слухи не влияют ни на меня, ни на раздевалку. Трансферное окно закрыто. У нас есть команда, и мы будем сражаться имеющимися игроками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.