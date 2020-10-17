Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что мадридский клуб хочет купить у «ПСЖ» нападающего Кильяна Мбаппе. Француз, который имеет действующий контракт до 2022 года, по информации СМИ, является приоритетным трансфером для «Реала» следующим летом.

— Мбаппе? Вокруг «Реала» всегда ходит много слухов, и я говорю не только об этом игроке, — цитирует France Football Зидана. — Эти слухи не влияют ни на меня, ни на раздевалку. Трансферное окно закрыто. У нас есть команда, и мы будем сражаться имеющимися игроками.