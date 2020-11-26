Симеоне: «Когда тебе говорят, что Марадона мертв, ты думаешь: «Нет, Диего не может умереть»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне — о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

— Мне очень тяжело, — приводит Goal.com слова Симеоне. — От нас уходит легенда, аргентинец, который направил все свое бунтарство на борьбу как с плохим, так и с хорошим, но он всегда двигался вперед. Он прекрасно принял меня, когда я, совсем молодой, перешел в «Севилью».

Когда тебе звонят и говорят, что Диего скончался, ты думаешь: «Нет, Диего не может умереть. Не может быть, он ведь всегда выбирается». В этот раз он не смог, но он всегда будет рядом, особенно с аргентинцами. Он — легенда. Из-за этого нам всем очень грустно, мы чувствуем пустоту, потому что не понимаем, как такое может произойти.

Марадона скончался от сердечного приступа 25 ноября в возрасте 60 лет.