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«Севилья» выкупит контракт Сусо

16:41
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Нападающий Сусо по окончании сезона подпишет полноценный контракт с «Севильей», сообщает AS. 26-летний испанец пока выступает за команду на правах аренды, а права на него принадлежат «Милану».

В соглашении оговорен ряд опций. Первая из них активируется уже летом, когда «Севилья» выплатит «Милану» 19 миллионов евро. Дополнительные выплаты, размер которых также уже оговорен, будут произведены через год.

Сусо перебрался в «Севилью» в конце января этого года. В нынешнем сезоне бывший игрок провел в общей сложности 25 официальных матчей, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

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