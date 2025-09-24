«Вильярреал» в гостях обыграл «Севилью»
«Вильярреал» на выезде переиграл «Севилью» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
Нападающий гостей Тани Олувасейи на 17-й минуте открыл счет. В начале второго тайма севильская команда отыгралась — отличился Джибриль Соу. «Желтая субмарина» вырвала победу благодаря голу Манора Соломона.
«Вильярреал» набрал 13 очков и изанимает 3-е место в турнирной таблице. «Севилья» идет на 10-й строчке — 7 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|9
|0
|0
|39-9
|27
|
2
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|19-8
|22
|
3
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|16-14
|19
|
4
|Реал
|8
|6
|0
|2
|19-8
|18
|
5
|Севилья
|8
|4
|2
|2
|13-12
|14
|
6
|Реал Сосьедад
|8
|4
|1
|3
|12-15
|13
|
7
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|12-8
|11
|
8
|Депортиво
|9
|2
|5
|2
|13-12
|11
|
9
|Атлетик
|7
|2
|3
|2
|7-6
|9
|
10
|Вильярреал
|9
|2
|3
|4
|13-13
|9
|
11
|Сельта
|8
|1
|5
|2
|8-6
|8
|
12
|Эспаньол
|9
|2
|2
|5
|11-12
|8
|
13
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
14
|Хетафе
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|
15
|Расинг
|8
|2
|2
|4
|13-23
|8
|
16
|Осасуна
|8
|2
|2
|4
|8-18
|8
|
17
|Леванте
|8
|1
|4
|3
|12-16
|7
|
18
|Эльче
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|6-15
|6
|
20
|Малага
|8
|0
|4
|4
|4-13
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.10
|22:00
|Депортиво – Леванте
|1 : 1
|17.10
|15:00
|Эспаньол – Атлетико
|0 : 1
|17.10
|17:15
|Вильярреал – Эльче
|0 : 0
|17.10
|19:30
|Бетис – Барселона
|2 : 5
|17.10
|22:00
|Валенсия – Атлетик
|0 : 0
|18.10
|15:00
|Осасуна – Расинг
|- : -
|18.10
|17:15
|Сельта – Алавес
|- : -
|18.10
|19:30
|Малага – Реал Сосьедад
|- : -
|18.10
|22:00
|Реал – Севилья
|- : -
|19.10
|22:00
|Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|6
|1
|3
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|6
|1
|2
Новости