Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

«Вильярреал» в гостях обыграл «Севилью»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вильярреал» на выезде переиграл «Севилью» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

Нападающий гостей Тани Олувасейи на 17-й минуте открыл счет. В начале второго тайма севильская команда отыгралась — отличился Джибриль Соу. «Желтая субмарина» вырвала победу благодаря голу Манора Соломона.

«Вильярреал» набрал 13 очков и изанимает 3-е место в турнирной таблице. «Севилья» идет на 10-й строчке — 7 очков.

Чемпионат Испании. Ла лига. 6-й тур.
23 сентября 2025, 22:30. Рамон Санчес Писхуан (Севилья)
Севилья
1:2
Вильярреал
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Вильярреал
ФК Севилья
Читайте также
«Этот вечер запомнится навсегда». Марченко оформил первый хет-трик в «Торонто», но винит себя в поражении
«Будто мне в ребра влетел шар для боулинга». На ЧМ по велоспорту произошел массовый завал спортсменок
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Популярное видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Реал» победил «Леванте», Мбаппе оформил дубль

Мбаппе обошел Зидана по голам за «Реал» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
4
 Реал 8 6 0 2 19-8 18
5
 Севилья 8 4 2 2 13-12 14
6
 Реал Сосьедад 8 4 1 3 12-15 13
7
 Алавес 8 3 2 3 12-8 11
8
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
9
 Атлетик 7 2 3 2 7-6 9
10
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
11
 Сельта 8 1 5 2 8-6 8
12
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
13
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
14
 Хетафе 8 2 2 4 4-10 8
15
 Расинг 8 2 2 4 13-23 8
16
 Осасуна 8 2 2 4 8-18 8
17
 Леванте 8 1 4 3 12-16 7
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 8 0 4 4 4-13 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.10 22:00 Депортиво – Леванте 1 : 1
17.10 15:00 Эспаньол – Атлетико 0 : 1
17.10 17:15 Вильярреал – Эльче 0 : 0
17.10 19:30 Бетис – Барселона 2 : 5
17.10 22:00 Валенсия – Атлетик 0 : 0
18.10 15:00 Осасуна – Расинг - : -
18.10 17:15 Сельта – Алавес - : -
18.10 19:30 Малага – Реал Сосьедад - : -
18.10 22:00 Реал – Севилья - : -
19.10 22:00 Хетафе – Р. Вальекано - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости