«Севилья» обыграла «Леванте», Люк де Йонг забил первый гол в Испании
«Севилья» победила «Леванте» в матче чемпионата Испании — 1:0. Единственный мяч провел Люк де Йонг. Голландский форвард забил свой первый гол в испанском клубе.
Чемпионат Испании
Лига 1
9-й тур
«Севилья» — «Леванте» — 1:0 (0:0)
Гол: де Йонг, 86.
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Оливер Торрес, 72), Фернанду Режес, Хоан Хордан, Эрнандес (Васкес, 80), Нолито (де Йонг, 72), Окампос.
«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Кабако, Мирамон, Кампанья, Радойя, Мелеро (Вукчевич, 73), Рохер (Майораль, 85), Моралес, Эрнани (Барди, 64).
Предупреждения: Кабако, 14. Фернанду Режес, 58. Кунде, 76. Везу, 90+3.
Судья: Куадра Фернандес.
20 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/