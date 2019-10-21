«Севилья» обыграла «Леванте», Люк де Йонг забил первый гол в Испании

«Севилья» победила «Леванте» в матче чемпионата Испании — 1:0. Единственный мяч провел Люк де Йонг. Голландский форвард забил свой первый гол в испанском клубе.

Чемпионат Испании

Лига 1

9-й тур

«Севилья» — «Леванте» — 1:0 (0:0)

Гол: де Йонг, 86.

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега (Оливер Торрес, 72), Фернанду Режес, Хоан Хордан, Эрнандес (Васкес, 80), Нолито (де Йонг, 72), Окампос.

«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Кабако, Мирамон, Кампанья, Радойя, Мелеро (Вукчевич, 73), Рохер (Майораль, 85), Моралес, Эрнани (Барди, 64).

Предупреждения: Кабако, 14. Фернанду Режес, 58. Кунде, 76. Везу, 90+3.

Судья: Куадра Фернандес.

20 октября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».