Серхио Рамос: «Людям нужен футбол для отвлечения»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о возобновлении сезона. Рестарт может произойти в середине июня.

— Чтобы начать движение, нужно время, стране требуется футбол в качестве экономической поддержки, а людям — в качестве отвлечения, — приводит слова Рамоса Marca. — Мы должны быть дисциплинированными, чтобы могли уничтожить этот вирус. Хочу поддержать всех, кто потерял любимого человека, мы справимся с этим и должны сплотиться.

Германия показала пример, которому мы должны следовать.Нам нравится быть с нашими семьями, но должны быть гибкими. Я бы хотел сыграть на «Бернабеу», но там строительные работы, главное, чтобы были матчи.

Борьба за чемпионство? Я прекрасно знаю расписание обеих команд. Немного смело делать прогнозы, когда фанатов не будет на стадионах. Наша цель — быть чемпионами.