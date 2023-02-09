Серхи Роберто в скором времени продлит контракт с «Барселоной»

«Барселона» в ближайшее время продлит контракт с защитником Серхи Роберто, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2024 года. Также в контракте прописаны специальные бонусы за спортивные результаты.

Роберто выступает за каталонскую команду с 2013 года.

В текущем сезоне 31-летний испанец провел за сине-гранатовых 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.