Себальос опроверг информацию о конфликте с Зиданом

Полузащитник "Реала" Дани Себальос опроверг информацию о том, что повздорил с главным тренером Зинедином Зиданом. Испанские СМИ написали, что 22-летний испанец не планирует играть за "сливочных", пока француз возглавляет "Реал", о чем в диалоге сказал тренеру.

"Я хочу заявить, что слова, опубликованные в некоторых средствах массовой информации и которые предпочитаю не упоминать, никогда не были сказаны мной ни с кем в личном разговоре. Думаю, что это очень непрофессионально, и что публикации такого рода ложных новостей неуместны. Особенно, когда я с молодежной сборной Испании готовлюсь к международному турниру", – написал Себальом в Твиттере.

СМИ: Зидан не видит Себальоса в "Реале". Футболист не желает работать с французом