Сборная России поздравила Черышева с победой в Кубке Испании

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев стал обладателем Кубка Испании. В финальном матче "летучие мыши" обыграли "Барселону" (2:1). Решающий матч футболист пропустил из-за травмы.
Для 28-летнего россиянина это первый испанский трофей. Ранее Черышев побеждал в Лиге чемпионов с "Реалом" и в Лиге Европы с "Севильей".
– Поздравляем Дениса Черышева с завоеванием Кубка Испании! К сожалению, Денис из-за травмы пропустил финальный матч, но внес большой вклад в итоговую победу по ходу всего турнира. Денис, желаем тебе скорейшего выздоровления! – поздравил хавбека Твиттер сборной России.
Денис Черышев - обладатель Кубка Испании! Ура! 🍒🏆 pic.twitter.com/LqsXh8yN78— Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2019 г.
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