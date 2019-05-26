Сборная России поздравила Черышева с победой в Кубке Испании

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев​ стал обладателем Кубка Испании. В финальном матче "летучие мыши" обыграли "Барселону" (2:1). Решающий матч футболист пропустил из-за травмы.

Для 28-летнего россиянина это первый испанский трофей. Ранее Черышев побеждал в Лиге чемпионов с "Реалом" и в Лиге Европы с "Севильей"​.

– Поздравляем Дениса Черышева с завоеванием Кубка Испании! К сожалению, Денис из-за травмы пропустил финальный матч, но внес большой вклад в итоговую победу по ходу всего турнира. Денис, желаем тебе скорейшего выздоровления! – поздравил хавбека Твиттер сборной России​.