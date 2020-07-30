«Сарагоса» просит отсрочить выплаты «Шахтеру» за Матузалема

«Сарагоса» попросила арбитражный суд отменить выплаты платежей по делу о банкротстве в этом году и рассчитаться уже в следующем, сообщает El Periodico de Aragon.

Испанский клуб настаивает, что не сможет погасить долги ввиду пандемии коронавируса, которая принесла серьезные финансовые убытки.

«Сарагоса» должна была совершить очередную выплату «Шахтеру» за трансфер полузащитника Матузалема в начале июля, но этого не произошло. Всего испанцы перевели суммарно 3 миллиона евро за 2018 и 2019 год.

Напомним, что трансфер бразильца в испанский клуб из «Шахтера» состоялся еще в 2007 году. Общая сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро.