Роберт Морено назвал Месси величайшим игроком в истории и сравнил его игру с "Матрицей"

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено назвал нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси величайшим футболистом в истории. Морено ассистировал Луису Энрике, когда тот возглавлял каталонский клуб.

- Лео - величайший игрок всех времен. Я не видел Пеле или Марадону вживую, но Месси невероятен даже на тренировках, - цитирует Sport Морено. - Он идеальный профессионал. Некоторые считают, что это естественный дар, но он приезжает на тренировку одним из первых, следит за тем, что ест. Поддерживая высочайший уровень так долго и имея такое количество титулов, он заслуживает еще большего уважения.

Его стиль игры мы с Луисом Энрике сравнили с "Матрицей". Как будто сцена останавливается, все замедляется, и он отдает передачу.