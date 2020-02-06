«Реал Сосьедад» забил «Реалу» 4 мяча и выбил его из Кубка Испании

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Реал» (4:3).

В составе хозяев забивали Марселу, Родригу и Начо. У гостей дубль сделал Александр Исак. Также отличились Мартин Эдегор и Микель Мерино. В составе баскского клуба был удален Андони Горосабель.

«Реал Сосьедад» вышел в 1/2 финала. Соперник команды станет известен позднее. С нынешнего сезона все стадии Кубка Испании, кроме полуфиналов, состоят из одного матча.

Кубок Испании. 1/4 финала

«Реал» — «Реал Сосьедад» — 3:4 (0:1)

Голы: Эдегор, 22 (0:1). Исак, 54 (0:2). Исак, 56 (0:3). Марселу, 59 (1:3). Мерино, 69 (1:4). Родригу, 81 (2:4). Начо, 90+3 (3:4).

«Реал»: Ареола, Серхио Рамос, Марселу, Начо, Эдер Милитау, Кроос, Хамес Родригес (Модрич, 46), Диас (Йович, 76), Вальверде (Родригу, 76), Бензема, Винисиус Жуниор.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай (Барренечеа, 46), Эдегор (Гевара, 64), Оярсабаль, Исак (Айен Муньос, 70).

Предупреждения: Эдегор, 11. Ле Норман, 19. Субельдия, 66. Эдер Милитау, 77. Горосабель, 86. Винисиус Жуниор, 90+4.

Удаление: Горосабель, 90+5.

Судья: Матеу Лаос.

6 февраля. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».