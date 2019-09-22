«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол»
В матче 5-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» принимал «Реал Сосьедад». Гости одержали победу со счетом 3:1. Дублем отметился нападающий басков Виллиан Жозе да Силва.
«Реал Сосьедад» набрал 10 очков и находится в лидирующей группе. «Эспаньол» потерпел третье поражение.
Чемпионат Испании. Лига 1
5-й тур
«Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 1:3 (0:2)
Голы: Виллиан Жозе, 18 (0:1). Виллиан Жозе, 34 (0:2). Сальдуа, 71 — в свои ворота (1:2). Исак, 75 (1:3).
«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила (Педроса, 57), Калеро, Лопес, Гранеро (Кампусано, 65), Виктор Санчес, Дардер, Рока (Давид Лопес, 80), У Лэй, Кальери, Варгас.
«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа (Ле Норман, 80), Элустондо, Порту, Мерино (Сурутуса, 84), Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 65), Эдегор, Оярсабаль.
Предупреждение: Гранеро, 27.
Судья: Кордеро Вега (Испания).
22 сентября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/