«Реал» нашел сменщика для Каземиру

«Реал» находится в поисках игрока, который будет подменять полузащитника Каземиру. Мадридцы рассматривали вариант с 19-летним Антонио Бланко из второй команды, но сомневаются ввиду его неопытности.

«Реал» проявляет заинтересованность к 17-летнему игроку «Ренна» Эдуардо Камавинга. В текущем сезоне за основную команду он провел 36 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость вундеркинда в 42 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.