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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» готов заплатить за Доннарумму 50 миллионов евро

11:15
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма по окончании сезона может перейти в «Реал». Мадридский клуб готов заплатить за 21-летнего итальянца 50 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан недоволен игрой Тибо Куртуа и рассматривает альтернативные варианты. Доннарумма не хочет продлевать контракт с «Миланом», при этом в июне 2021 года он может стать свободным агентом.

В сезоне-2019/20 Доннарума провел за «Милан» 26 матчей (10 — «на ноль») и пропустил 33 мяча. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 55 миллионов евро.

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