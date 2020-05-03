«Реал» готов предложить за Погба 70 миллионов фунтов

«Реал» готовит очередное предложение «Манчестер Юнайтед» по французскому полузащитнику Полю Погба. Руководство мадридского клуба сделает предложение «МЮ» в размере 70 миллионов фунтов за 27-летнего футболиста предстоящим летом, утверждает Marca.

«Реал» пытался приобрести Погба еще летом 2019 года, но тогда отказался платить за переход более 150 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы также «Ювентус», за который он выступал с 2012 по 2016 год, «ПСЖ» и «Интер».

Контракт полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение включает опцию, позволяющую клубу продлить сотрудничество с футболистом на один сезон.

Погба пропустил большую часть сезона из-за травмы лодыжки. Он успел принять участие в 7 матчах в АПЛ и отметиться 2 результативными передачами.