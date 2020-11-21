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«Реал» готов отпустить Иско в другой клуб

02:47
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Полузащитник Иско из-за нехватки игрового времени в «Реале» хочет покинуть клуб и сообщил об этом руководству. Как сообщает AS, мадридский клуб не против отпустить 28-летнего испанца, сыгравшего всего 260 минут в ла лиге, в зимнее трансферное окно.

Также отмечается, что главный тренер ЗинединоЗидан не стал Иско отговаривать от ухода.

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