«Реал» — «Барселона»: Вальверде увеличил преимущество мадридцев

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде увеличил преимущество своей команды в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» — 2:0.

На 35-й минуте уругваец забил ударом низом из-за пределов штрафной каталонцев после передачи от Винисиуса с левого фланга.

Вальверде забил в ворота «Барселоны» в третий раз в карьере.