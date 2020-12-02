Рауль и Покеттино могут сменить Зидана в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может быть отправлен в отставку. Мадридцы неудачно начали сезон: в ла лиге команда идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Реал Сосьедад» на 7 очков, а в Лиге чемпионов перед последним туром занимают третье место и рискуют вообще не попасть в евровесну.

По данным издания Marca, главными кандидатами на замену Зидана считаются Маурисио Покеттино и Рауль. Последний сейчас возглавляет дублеров «Реала» «Кастилью» и может повторить путь самого Зидана, который тоже возглавил первую команду, имея опыт работы только в дубле.

Покеттино остается без работы после увольнения из «Тоттенхэма» осенью 2019 года. В Испании он начал тренерскую карьеру, возглавляя с 2009 по 2012 год «Эспаньол». Специалист уже мог принять «Реал» в январе 2016 года после отставки Рафаэля Бенитеса. Однако тогда руководство «Тоттенхэма» не отпустило специалиста, и «Реал» возглавил Зидан.