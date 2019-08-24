Рамос готов провести еще несколько лет в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос признался, что пока не думает о завершении карьеры. 33-летний испанец имеет действующий контракт до 2021 года.

— Я вижу, как продолжаю выступать за «Реал» еще несколько лет, — цитирует Esquire Рамоса. — Мне нравится футбол, я прилагаю значительные усилия для поддержания своего физического уровня. Конечно, не могу сказать вам, что будет дальше, и не исключаю, что стану тренером.

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