Рамон Кальдерон: «Флорентино Перес не хотел видеть в «Реале» Роналду»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон утверждает, что подписание Криштиану Роналду десять лет назад было его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса. По словам Кальдерона, при нем было заключено предварительное соглашение о покупке португальца у «Манчестер Юнайтед».

— Мне не нужно каждый день повторять, что именно я привел Роналду в Мадрид, — цитирует A Bola Кальдерона. — Но очень обидно, когда нынешний президент публично заявляет, что это его лучшее приобретение. Это мелочно: он хочет приписать себе достижение других. «Реал» был в течение девяти лет с лучшим игроком мира благодаря другому человеку. Более того, когда Перес вступил в должность, он не хотел видеть в команде Роналду. Он пытался разорвать подписанное нами ранее соглашение. Игрок даже знал об этом. Сделка почти сорвалась.