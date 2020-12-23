Пуйоль сравнил величие Месси с наследием Джордана

Бывший защитник «Барселоны» поздравил нападающего «сине-гранатовых» Лионеля Месси с установлением нового рекорда по количеству голов за одну команду в истории футбола и сравнил аргентинца с баскетболистом Майклом Джорданом.

«Если спросите меня, кем является Майкл Джордан, то я отвечу, что это величайший баскетболист в истории. Думаю, что у Месси ровно такой же статус в футболе. Нам всем повезло видеть игру Лео. Эти цифры никто не придумывал, они показывают, что Месси — лучший», — приводит Goal слова Пуйоля.

Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. На счету аргентинца 644 гола в составе «Барселоны», прежний рекорд Пеле составлял 643 гола в составе «Сантоса».