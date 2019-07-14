Президент "Барселоны" заявил, что клуб связался с Гризманном в мае, а не в марте

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу ответил критикам клуба, обвиняющих каталонцев в том, что они договорились с нападающим Антуаном Гризманном о переходе из "Атлетико" еще в марте.

– Мы связались с окружением Гризманна в мае, – приводятся слова Бартомеу в Твиттере El Chiringuito TV. – Не в марте, не в апреле или еще когда-нибудь.

🔴🎙️BARTOMEU: "Contactamos con el entorno de Griezmann en mayo. No hay nada de marzo ni de abril ni de nada". pic.twitter.com/18QMkzA6Gc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 14 июля 2019 г.

Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро.

В минувшем сезоне форвард выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.