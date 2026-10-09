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Обамеянг: «Теперь у меня совершенно новое колено»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Депортиво» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что его восстановление после травмы колена идет по плану.

«Впервые за всю карьеру я получил травму, из-за которой пропустил больше 10 дней. С каждым днем я чувствую себя все лучше и уже не нуждаюсь в костылях. Самое главное — не чувствовать никакого дискомфорта в колене, поэтому я буду постепенно увеличивать нагрузку. Теперь у меня совершенно новое колено», — приводит официальный сайт клуба слова Обамеянга.

37-летний габонец в июле перешел в «Депортиво» из «Марселя». В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 7 матчах Ла лиги.

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Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Депортиво (Ла-Корунья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 8 0 0 34-7 24
2
 Атлетико 8 6 1 1 18-8 19
3
 Бетис 8 6 1 1 14-9 19
4
 Реал 8 6 0 2 19-8 18
5
 Севилья 8 4 2 2 13-12 14
6
 Реал Сосьедад 8 4 1 3 12-15 13
7
 Алавес 8 3 2 3 12-8 11
8
 Депортиво 8 2 4 2 12-11 10
9
 Сельта 8 1 5 2 8-6 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Вильярреал 8 2 2 4 13-13 8
12
 Эспаньол 8 2 2 4 11-11 8
13
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
14
 Хетафе 8 2 2 4 4-10 8
15
 Расинг 8 2 2 4 13-23 8
16
 Осасуна 8 2 2 4 8-18 8
17
 Леванте 7 1 3 3 11-15 6
18
 Эльче 8 1 3 4 11-17 6
19
 Валенсия 8 1 2 5 6-15 5
20
 Малага 8 0 4 4 4-13 4
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38 тур
9.10 22:00 Малага – Эспаньол 1 : 1
10.10 15:00 Р. Вальекано – Атлетик - : -
10.10 17:15 Алавес – Атлетико 1 : 2
10.10 19:30 Барселона – Хетафе 3 : 0
10.10 22:00 Реал – Вильярреал 1 : 0
11.10 15:00 Эльче – Сельта 0 : 0
11.10 17:15 Реал Сосьедад – Депортиво 3 : 2
11.10 19:30 Бетис – Осасуна 5 : 2
11.10 22:00 Расинг – Валенсия 2 : 2
12.10 22:00 Леванте – Севилья 3 : 3
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Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Яссир Забири
Яссир Забири

Расинг

 7
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 5
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 6 1 2
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