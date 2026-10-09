Обамеянг: «Теперь у меня совершенно новое колено»

Нападающий «Депортиво» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что его восстановление после травмы колена идет по плану.

«Впервые за всю карьеру я получил травму, из-за которой пропустил больше 10 дней. С каждым днем я чувствую себя все лучше и уже не нуждаюсь в костылях. Самое главное — не чувствовать никакого дискомфорта в колене, поэтому я буду постепенно увеличивать нагрузку. Теперь у меня совершенно новое колено», — приводит официальный сайт клуба слова Обамеянга.

37-летний габонец в июле перешел в «Депортиво» из «Марселя». В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 7 матчах Ла лиги.