Обамеянг: «Теперь у меня совершенно новое колено»
Нападающий «Депортиво» Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что его восстановление после травмы колена идет по плану.
«Впервые за всю карьеру я получил травму, из-за которой пропустил больше 10 дней. С каждым днем я чувствую себя все лучше и уже не нуждаюсь в костылях. Самое главное — не чувствовать никакого дискомфорта в колене, поэтому я буду постепенно увеличивать нагрузку. Теперь у меня совершенно новое колено», — приводит официальный сайт клуба слова Обамеянга.
37-летний габонец в июле перешел в «Депортиво» из «Марселя». В этом сезоне он забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 7 матчах Ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|8
|0
|0
|34-7
|24
|
2
|Атлетико
|8
|6
|1
|1
|18-8
|19
|
3
|Бетис
|8
|6
|1
|1
|14-9
|19
|
4
|Реал
|8
|6
|0
|2
|19-8
|18
|
5
|Севилья
|8
|4
|2
|2
|13-12
|14
|
6
|Реал Сосьедад
|8
|4
|1
|3
|12-15
|13
|
7
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|12-8
|11
|
8
|Депортиво
|8
|2
|4
|2
|12-11
|10
|
9
|Сельта
|8
|1
|5
|2
|8-6
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|13-13
|8
|
12
|Эспаньол
|8
|2
|2
|4
|11-11
|8
|
13
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
14
|Хетафе
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|
15
|Расинг
|8
|2
|2
|4
|13-23
|8
|
16
|Осасуна
|8
|2
|2
|4
|8-18
|8
|
17
|Леванте
|7
|1
|3
|3
|11-15
|6
|
18
|Эльче
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
19
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|6-15
|5
|
20
|Малага
|8
|0
|4
|4
|4-13
|4
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.10
|22:00
|Малага – Эспаньол
|1 : 1
|10.10
|15:00
|Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|10.10
|17:15
|Алавес – Атлетико
|1 : 2
|10.10
|19:30
|Барселона – Хетафе
|3 : 0
|10.10
|22:00
|Реал – Вильярреал
|1 : 0
|11.10
|15:00
|Эльче – Сельта
|0 : 0
|11.10
|17:15
|Реал Сосьедад – Депортиво
|3 : 2
|11.10
|19:30
|Бетис – Осасуна
|5 : 2
|11.10
|22:00
|Расинг – Валенсия
|2 : 2
|12.10
|22:00
|Леванте – Севилья
|3 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Яссир Забири
Расинг
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|6
|1
|3
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|6
|1
|2
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