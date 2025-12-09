«Осасуна» нанесла поражение «Леванте»

«Осасуна» обыграла «Леванте» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Голы забили нападающий Виктор Муньос и полузащитник Рубен Гарсия. На счету Гарсии также результативный пас.

«Осасуна» одержала вторую победу подряд. Она занимает 15-е место в таблице Ла лиги — у команды 15 очков после 15 матчей. «Леванте» с 9 очками располагается на последнем, 20-м месте.

В 16-м туре «Осасуна» 13 декабря сыграет на выезде с «Барселоной». «Леванте» 14 декабря примет «Вильярреал».