Облак получил травму в матче против «Реал Сосьедада»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак получил повреждение в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (0:2). Словенец получил мячом в лицо в моменте с голом Начо Монреаля и не смог продолжить встречу из-за головокружения. На 66-й минуте Облака заменил Антонио Адан, сообщает Marca.

Облак в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах ла лиги, пропустив четыре гола. Следующий матч «Атлетико» проведет против «Ювентуса» в Лиге чемпионов 18 сентября.

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