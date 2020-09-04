«Не знаю, почему мало выходил на поле». Ракитич рассказал об уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич прокомментировал свой уход из «Барселоны». Хавбек выступал за каталонский клуб на протяжении шести лет.

— Пришло время покинуть «Барселону», — цитирует хорвата Marca. — Я не знаю, почему мало выходил на поле. Я всегда стремился играть, но в клубе принимались решения, которые я не понимал. Но я с ними соглашался ради команды.

Месси? Мы не были с ним лучшими друзьями, но мы всегда ладили. Он ничего не говорил мне о желании покинуть «Барселону». Я узнал об этом из прессы.

Ракитич покинул «Барселону» несколько дней назад. С 1 сентября хорват является игроком «Севильи». Клуб заплатили за футболиста 1,5 млн евро. Хавбек подписал контракт на 4 года.