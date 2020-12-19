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Месси сравнялся с Роналду по количеству пенальти в чемпионате Испании

20:52
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2).

Для 33-летнего аргентинца это 72-й удар с одиннадцатиметровой отметки за карьеру в ла лиге.

По этому показателю он догнал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который раньше выступал за «Реал».

Оба теперь делятт первое место в истории турнира по числу исполненных пенальти.

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