Месси сравнялся с Роналду по количеству пенальти в чемпионате Испании

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2).

Для 33-летнего аргентинца это 72-й удар с одиннадцатиметровой отметки за карьеру в ла лиге.

По этому показателю он догнал форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который раньше выступал за «Реал».

Оба теперь делятт первое место в истории турнира по числу исполненных пенальти.