Месси признался, что иногда устает быть известным
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что иногда ему не хочется быть настолько знаменитым.
— Мне посчастливилось пройти все то, через что я прошел, — цитирует Месси Marca. — Но иногда хочется оставаться неизвестным, бывают такие моменты. Я бы хотел получать удовольствие от похода на рынок, кино или ресторан. Особенно, когда я с детьми.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний аргентинец провел 14 матчей, забив 7 голов и сделав 1 результативную передачу. «Барселона» в турнирной таблице ла лиги занимает 5-е место.
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