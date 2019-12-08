Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Месси обошел Роналду по количеству хет-триков в чемпионате Испании

02:45
Теги:

«Барселона» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании разгромила«Мальорку» — 5:2. Главным героем встречи стал капитан каталонцев Лионель Месси, завбивший три гола и отдавший результативную передачу. Это его 35-й хет-трик в ла лиге. По этому показателю он обошел Криштиану Роналду, который долгое время выступал за «Реал».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир