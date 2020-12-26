Месси назвал лучших тренеров из тех, с кем работал

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших тренеров из тех, с кем ему довелось работать.

«Хосеп Гвардьола — особенный, он заставляет вас видеть вещи под другим углом. Подготовка, тактические указания в защите и атаке — он в точности рассказывал, каким будет матч. Мне повезло поработать с ним и Луисом Энрике. Эти двое — лучшие. Они сильно помогли мне вырасти как футболисту и научили многому в плане тактики», — приводит La Sexta слова Месси.

Гвардьола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год, Луис Энрике работал в команде с 2014 по 2017 год.