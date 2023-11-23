Месси может вернуться на «Камп Ноу» в 2024 году, чтобы попрощаться с болельщиками

Форвард Лионель Месси вернется в «Барселону», чтобы провести прощальный матч на «Камп Ноу» в 2024 году, сообщает FootballTransfers.

Футболист покинул «Барселону» летом 2021 года и не успел попрощаться с фанатами, так как его переход в «ПСЖ» был неожиданным.

Официальные лица «Барселоны» планируют провести 29 ноября 2024 года матч в честь Месси, который также будет приурочен к 125-летнему юбилею клуба. Футболист может сыграть за команду легенд каталонского клуба против сборной мира.