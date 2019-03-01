Марк-Андре тер Штеген: "Я задумывался об уходе из "Барселоны"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген признался, что в свое время задумывался об уходе из клуба.

– Собственно, и мне, и Клаудио Браво пришлось справляться с тем, что мы конкурировали за звание первого номера, – цитирует Goal Тер-Штегена. – Он отличный вратарь, завоевавший тогда место в стартовом составе. Тренеру не пришлось вносить изменения, потому что в чемпионате у него был голкипер, показывающий хорошую игру.

Естественно, в такой ситуации задумываешься о своем будущем, потому что игровая практика – это самое главное. Если бы тренер сказал, что теперь я играю в чемпионате, а Браво в других турнирах, лучше бы не стало. Я не этого хотел и в 2016 году задумывался об уходе из "Барселоны". Я и Клаудио были откровенны касательно сложившейся ситуации. В определенный момент продолжаться так больше не могло. "Барселона" сделала конкретный выбор и выбрала меня. Думаю, пока я это оправдываю, - сказал футболист.

Марк-Андре тер Штеген в 2014 году перешел из "Боруссии" М в "Барселону" за 12 миллионов евро. В этом сезоне на счету немца 34 матчей во всех соревнованиях, 25 пропущенных мячей и 14 игр на ноль.​