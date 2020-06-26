Marca: Гути уволен с поста главного тренера «Альмерии»

По информации Marca, пост главного тренер «Альмерии» покинул Хосе Мария Гутьеррес, известный как Гути.

Источник указывает, что тренеру сообщили об отставке после поражения от «Алькоркона» (0:1) в 35-м туре сегунды. Команда с 56 очками занимает третье место, отставая от зоны прямого выхода в ла лигу пять очков. Третья позиция дает путевку в плей-офф за выход в элитный дивизион.

Клубу еще предстоит урегулировать детали расторжения контракта. Пока неизвестно, кто заменит Гути на посту главного тренера. 43-летний специалист был назначен главным тренером «Альмерии» в ноябре 2019 года. Перед командой владельцами из Саудовской Аравии поставлена задача вернуться в элитный дивизион по итогам нынешнего сезона.