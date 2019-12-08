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Луис Суарес: «Гол пяткой — лучший в моей карьере»

05:00
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу над «Мальоркой» (5:2) в матче 15-го тура чемпионата Испании, а также рассказал о своем голе пяткой.

— Это лучший гол в моей карьере, — цитирует уругвайца Marca. — Знал, что сложный угол, последний вариант, который у меня был, ударить пяткой. Вальверде иногда говорит мне, что не забиваю с самых легких моментов, но реализую самые сложные.

Мы приобретаем уверенность по мере прохождения матчей. Больше искали партнеров по команде, была отличная игра. Гризманн должен был занять свою позицию в атаке, найти свое место. Поздравляю его с тем, что он вжился, это было нелегко.

Блестящий гол пяткой Луиса Суареса. Нереальная атака «Барселоны»

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