Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу над «Мальоркой» (5:2) в матче 15-го тура чемпионата Испании, а также рассказал о своем голе пяткой.

— Это лучший гол в моей карьере, — цитирует уругвайца Marca. — Знал, что сложный угол, последний вариант, который у меня был, ударить пяткой. Вальверде иногда говорит мне, что не забиваю с самых легких моментов, но реализую самые сложные.

Мы приобретаем уверенность по мере прохождения матчей. Больше искали партнеров по команде, была отличная игра. Гризманн должен был занять свою позицию в атаке, найти свое место. Поздравляю его с тем, что он вжился, это было нелегко.

Блестящий гол пяткой Луиса Суареса. Нереальная атака «Барселоны»