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«Леванте» и «Эльче» сыграли вничью

17:53
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«Леванте» сыграл вничью с «Эльче» (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

У хозяев забил Гонсало Мелеро, у гостей — Тете Моренте. «Леванте» набрал семь очков и занимает 17-е место. У «Эльче» 12 очков и седьмая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

10-й тур

«Леванте» — «Эльче» — 1:1 (1:0)

Голы: Мелеро, 12 (1:0). Тете Моренте, 64 (1:1).

«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу (Дуарте, 81), Постиго, Сон, Кампанья, Малса, Мелеро (Радойя, 74), Моралес (Леон, 81), Гомес (Рочина, 65), Де Фрутос (Рохер, 75).

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Диего Гонсалес, Верду, Хосема, Марконе, Гути (Мфулу, 79), Пере Милья, Бойе (Каррильо, 90+2), Хосан, Тете Моренте.

Предупреждения: Бойе, 39. Клерк, 40. Тете Моренте, 67. Диего Гонсалес, 80. Мфулу, 88.

Судья: Фигероа Васкес.

21 ноября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».

Леванте — Эльче

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