«Леванте» и «Эльче» сыграли вничью
«Леванте» сыграл вничью с «Эльче» (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Испании.
У хозяев забил Гонсало Мелеро, у гостей — Тете Моренте. «Леванте» набрал семь очков и занимает 17-е место. У «Эльче» 12 очков и седьмая позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
10-й тур
«Леванте» — «Эльче» — 1:1 (1:0)
Голы: Мелеро, 12 (1:0). Тете Моренте, 64 (1:1).
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу (Дуарте, 81), Постиго, Сон, Кампанья, Малса, Мелеро (Радойя, 74), Моралес (Леон, 81), Гомес (Рочина, 65), Де Фрутос (Рохер, 75).
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Диего Гонсалес, Верду, Хосема, Марконе, Гути (Мфулу, 79), Пере Милья, Бойе (Каррильо, 90+2), Хосан, Тете Моренте.
Предупреждения: Бойе, 39. Клерк, 40. Тете Моренте, 67. Диего Гонсалес, 80. Мфулу, 88.
Судья: Фигероа Васкес.
21 ноября. Валенсия. Стадион «Сьюдад де Валенсия».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю