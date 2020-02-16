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«Леганес» и «Бетис» не выявили победителя

17:53
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В матче 24-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Бетис». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Леганес» набрал 19 очков, но остается в зоне вылета.

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Леганес» — «Бетис» — 0:0

«Леганес»: Сориано, Сиовас, Сильва, Бустинса, К.Родригес (Оскар Родригес, 55), Авазьем, Рубен Перес, Ресио (Ассале, 82), Эрасо (Хиль, 55), Брэйтуэйт, Руибаль.

«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон (Барраган, 46), Каналес, Виллиам Карвалью, Аленья, Г.Родригес (Лорен Морон, 46), Хоакин (Тельо, 74), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Эмерсон, 26. Г.Родригес, 36. Брэйтуэйт, 66. Рубен Перес, 74. Виллиам Карвалью, 76. Руибаль, 87. Хиль, 87. Оскар Родригес, 90+4.

Удаление: Борха Иглесиас, 90+3.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

16 февраля. Леганес. Стадион «Бутарке».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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