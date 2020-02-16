«Леганес» и «Бетис» не выявили победителя
В матче 24-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Бетис». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
«Леганес» набрал 19 очков, но остается в зоне вылета.
Чемпионат Испании. Лига 1
24-й тур
«Леганес» — «Бетис» — 0:0
«Леганес»: Сориано, Сиовас, Сильва, Бустинса, К.Родригес (Оскар Родригес, 55), Авазьем, Рубен Перес, Ресио (Ассале, 82), Эрасо (Хиль, 55), Брэйтуэйт, Руибаль.
«Бетис»: Хоэль Роблес, Бартра, Манди, Алекс Морено, Эмерсон (Барраган, 46), Каналес, Виллиам Карвалью, Аленья, Г.Родригес (Лорен Морон, 46), Хоакин (Тельо, 74), Борха Иглесиас.
Предупреждения: Эмерсон, 26. Г.Родригес, 36. Брэйтуэйт, 66. Рубен Перес, 74. Виллиам Карвалью, 76. Руибаль, 87. Хиль, 87. Оскар Родригес, 90+4.
Удаление: Борха Иглесиас, 90+3.
Судья: Эстрада Фернандес (Испания).
16 февраля. Леганес. Стадион «Бутарке».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/