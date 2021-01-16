Лапорта уверен, что Месси хочет остаться в «Барселоне»

Кандидат на пост президента «Барселоны» Жоан Лапорта выразил уверенность, что капитан команды Лионель Месси останется в клубе. Претендентом на форварда каталонцев остаются «ПСЖ» и «Манчестер Сити», которые уже предпринимали попытки подписать футболиста

— Месси полностью сосредоточен на погоне за «Атлетико» в ла лиге и на матчах с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, — цитирует Sport Лапорту. — Не знаю, сыграет ли он в матче за Суперкубок, но он точно будет на скамейке запасных. Я вижу, что он становится все счастливее и наслаждается процессом. Я знаю, что он хочет остаться и сделает все, чтобы остаться на как можно более долгий срок.