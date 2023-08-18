Ла лига, матчи «Реала» и «Барселоны»: расписание игр 2 тура в Испании

С 18 по 21 августа пройдут матчи второго тура чемпионата Испании по футболу сезона-2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Видеотрансляции матчей ла лиги доступны по платной подписке на онлайн-платформе Окко в разделе «Спорт».

Расписание и трансляции матчей 2 тура чемпионата Испании 18 — 21 августа

18 августа. 20.30. «Мальорка» — «Вильярреал»

Онлайн-трансляция

18 августа. 22.30. «Валенсия» — «Лас-Пальмас»

Онлайн-трансляция

19 августа. 18.00. «Реал Сосьедад» — «Сельта»

Онлайн-трансляция

19 августа. 20.30. «Альмерия» — «Реал»

Онлайн-трансляция

19 августа. 22.30. «Осасуна» — «Атлетик»

Онлайн-трансляция

20 августа. 20.00. «Жирона» — «Хетафе»

Онлайн-трансляция

20 августа. 20.30. «Барселона» — «Кадис»

Онлайн-трансляция

20 августа. 22.30. «Бетис» — «Атлетико»

Онлайн-трансляция

21 августа. 20.00. «Алавес» — «Севилья»

Онлайн-трансляция

21 августа. 22.30. «Гранада» — «Райо Вальекано»

Онлайн-трансляция

Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица примеры сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»