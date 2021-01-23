Куман резко отреагировал на вопрос о Луисе Суаресе

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не стал отвечать на вопрос о результативности экс-форварда каталонцев Луиса Суареса, с сентября 2020 года выступающего за «Атлетико».

«Мне не нравится отвечать на такие вопросы. Луис — отличный футболист, но решение уже принято. Вы будете спрашивать меня каждый раз, когда он забивает?» — цитирует Marca Кумана.

В сезоне-2020/21 Суарес провел 18 матчей за «Атлетико», на его счету 11 голов и 2 результативных передачи. Уругваец делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.