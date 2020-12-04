Куман прокомментировал возможное возвращение Неймара в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на пресс-конференции перед матчем 12-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» высказался о слухах о возвращении Неймара в команду.

— Не люблю говорить о ком-то индивидуально, но как тренеру мне, конечно, нравится видеть лучших в мире вместе, — цитирует Кумана Sport.es. — Если эти двое окажутся в одном клубе, даже лучше.

Сегодня, 4 декабря, в СМИ сообщалось, что Неймар готов продлить с ПСЖ контракт, если парижане подпишут летом Месси.

Футболисты вместе выступали в «Барселоне» с 2013 по 2017 год.