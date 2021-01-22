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Куман: «Игроки «Барселоны» не могут бить пенальти. Это несерьезно»

23:22
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман возмутился тем, кто команда часто не забивает пенальти.

В матче Кубка Испании с «Корнельей» (2:0) каталонцы не смогли забить два одиннадцатиметровых.

«Не могу этого понять. У нас есть игроки, которые могут забивать пенальти. В чем причина неудач — не понимаю. Игроки «Барселоны» не могут бить пенальти. Это несерьезно», — цитирует Кумана Sport.es.

После 18 туров ла лиги «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице.

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