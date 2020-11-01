«Кто я такой, чтобы изменить его?!» Сетьен — о работе с Месси
Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о совместной работе с Лионелем Месси в каталонском клубе.
— Я думаю, что Месси — лучший игрок всех времен, — приводит слова специалиста El Pais. — Были и другие великие игроки, но постоянства, которое этот парень имел на протяжении многих лет, никто не достиг.
Им сложно управлять. Кто я такой, чтобы изменить его?! Они приняли его таким, какой он есть уже в течение многих лет, и не изменили его. Он очень сдержанный, но заставляет вас видеть то, что ему нужно. Месси мало говорит.
После ухода я ясно понимаю, что в определенные моменты мне следовало принимать другие решения.
Сетьен возглавил «Барселону» в январе этого года. Специалист проработал на посту чуть более шести месяцев, прежде чем был освобожден от своих обязанностей в августе.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.