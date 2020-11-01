Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился мнением о совместной работе с Лионелем Месси в каталонском клубе.

— Я думаю, что Месси — лучший игрок всех времен, — приводит слова специалиста El Pais. — Были и другие великие игроки, но постоянства, которое этот парень имел на протяжении многих лет, никто не достиг.

Им сложно управлять. Кто я такой, чтобы изменить его?! Они приняли его таким, какой он есть уже в течение многих лет, и не изменили его. Он очень сдержанный, но заставляет вас видеть то, что ему нужно. Месси мало говорит.

После ухода я ясно понимаю, что в определенные моменты мне следовало принимать другие решения.

Сетьен возглавил «Барселону» в январе этого года. Специалист проработал на посту чуть более шести месяцев, прежде чем был освобожден от своих обязанностей в августе.