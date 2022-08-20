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Кроос — Каземиро: «Ты не позволял нам расслабиться даже в бане»

Кроос прокомментировал переход Каземиро из «Реала» в «МЮ»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Тони Кроос написал прощальный пост в связи с уходом Каземиро, который ранее стал игроком «Манчестер Юнайтед».

«С тобой, мой дорогой друг, было невозможно не вспотеть в любой ситуации. Ты не давал нам расслабиться даже в бане. С тобой даже там был тренажерный зал. Это предупреждение для твоих новых коллег.

Ты разрешаешь людям лежать только тогда, когда пришло время делать приседания. Я буду скучать по тебе как по образцовому профессионалу. Мы с тобой вошли в историю, черт возьми! Какой легендарный период. Но сейчас наши пути расходятся, но дружба остается. Я могу заверить тебя в этом», — цитирует Крооса Marca.

Каземиро был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» 10 августа одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:0.

Вместе с мадридцами полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.

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Манчестер Юнайтед
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Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Тони Кроос
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
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Лопетеги недоволен ничейным результатом «Севильи» в матче с «Вальядолидом»
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2
 Вильярреал 1 1 0 0 3-0 3
3
 Бетис 1 1 0 0 3-0 3
4
 Атлетико 1 1 0 0 3-0 3
5
 Осасуна 1 1 0 0 2-1 3
6
 Реал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Р. Сосьедад 1 1 0 0 1-0 3
8
 Валенсия 1 1 0 0 1-0 3
9
 Сельта 1 0 1 0 2-2 1
10
 Мальорка 1 0 1 0 0-0 1
11
 Атлетик 1 0 1 0 0-0 1
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Сельта – Реал
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