Кроос — Каземиро: «Ты не позволял нам расслабиться даже в бане»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос написал прощальный пост в связи с уходом Каземиро, который ранее стал игроком «Манчестер Юнайтед».
«С тобой, мой дорогой друг, было невозможно не вспотеть в любой ситуации. Ты не давал нам расслабиться даже в бане. С тобой даже там был тренажерный зал. Это предупреждение для твоих новых коллег.
Ты разрешаешь людям лежать только тогда, когда пришло время делать приседания. Я буду скучать по тебе как по образцовому профессионалу. Мы с тобой вошли в историю, черт возьми! Какой легендарный период. Но сейчас наши пути расходятся, но дружба остается. Я могу заверить тебя в этом», — цитирует Крооса Marca.
Каземиро был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» 10 августа одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:0.
Вместе с мадридцами полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Р. Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
2
|Вильярреал
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
5
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Сельта
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Атлетик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
16
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
18
|Жирона
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
19
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19.08
|21:00
|
Эспаньол – Р. Вальекано
|0 : 2
|19.08
|23:00
|
Севилья – Вальядолид
|1 : 1
|20.08
|18:30
|
Осасуна – Кадис
|- : -
|20.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|- : -
|20.08
|23:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|21.08
|18:30
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|21.08
|20:30
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|21.08
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|- : -
|22.08
|21:00
|
Эльче – Альмерия
|- : -
|22.08
|23:00
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|2
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|2
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|2
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Карим Бензема
Реал
|1
|
|
Виллиам Карвалью
Бетис
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Нванкво Дональд
Эльче
|1
|1
|0
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|1
|1
|0
|
|
Серхи Гомес
Эспаньол
|2
|1
|0