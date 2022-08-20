Полузащитник «Реала» Тони Кроос написал прощальный пост в связи с уходом Каземиро, который ранее стал игроком «Манчестер Юнайтед».

«С тобой, мой дорогой друг, было невозможно не вспотеть в любой ситуации. Ты не давал нам расслабиться даже в бане. С тобой даже там был тренажерный зал. Это предупреждение для твоих новых коллег.

Ты разрешаешь людям лежать только тогда, когда пришло время делать приседания. Я буду скучать по тебе как по образцовому профессионалу. Мы с тобой вошли в историю, черт возьми! Какой легендарный период. Но сейчас наши пути расходятся, но дружба остается. Я могу заверить тебя в этом», — цитирует Крооса Marca.

Каземиро был признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА, в котором «Реал» 10 августа одержал победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:0.

Вместе с мадридцами полузащитник в общей сложности выиграл 18 трофеев. Действующий контракт игрока сборной Бразилии с «Реалом» рассчитан до 2025 года.