Кроос намекнул на то, что может завершить карьеру, когда истечет его нынешний контракт с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос намекнул в интервью немецкому СМИ, что может закончить карьеру по окончании текущего контракта с мадридским клубом.

— Я точно не из тех, кто будет играть до 38 лет, — цитирует Sportschau Club Крооса. — У меня контракт на 3,5 года, то есть, до лета 2023 года. Мне будет уже 33. Отличный возраст для того, чтобы задуматься о жизни без контрактов. Они же все равно не смогут длиться дольше, чем моя футбольная карьера.

В сезоне-2019/20 30-летний Кроос провел за «Реал» 28 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами и 8 результативными передачами.