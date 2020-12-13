Коке прокомментировал поражение в матче с «Реалом»

Капитан «Атлетико» Коке высказался по поводу поражения в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:2).

— В первом тайме мы слабо играли. «Реал» выглядел лучше, они действовали интенсивнее, — цитирует AS Коке. — Во втором тайме мы вышли вперед, игра могла измениться, было больше моментов. Тяжелое поражение. «Атлетико» был сам не свой. Нужно больше работать, нас ждет длинный сезон. И пока мы находимся на вершине.

Несмотря на поражение, «Атлетико» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 26 баллов. «Реал» идет третьим с 23 очками.